تعرض سفينة لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن

وأفاد بيان البحرية أن النار اشتعلت في السفينة في قبالة سواحل بعد إصابتها بقذيفة.وأكدت حركة (الحوثيين) أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العمليات العسكرية على أهداف داخل ، مشيرة الى أن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع ".وفي وقت سابق، أعلنت الحركة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على تل أبيب وطائرتين مسيرتين باتجاه في إسرائيل.