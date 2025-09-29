وسائل إعلامية: قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء

وذكرت القناة أن " قد يكتفي بإعلان تفاهمات أولية مع نتنياهو عقب انتهاء لقائهما"، وفق المصادر.في حين، أكد الرئيس أن "السلام سيتحقق في قريبا" قبيل اجتماعه الحاسم مع نتنياهو والذي ينعقد الآن في البيت الابيض.هذا وقالت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، صباح اليوم، إن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين وحركة حماس".وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أوضحت ليفيت أن "الرئيس يعلم ويؤمن أن هذه الخطة هي الأفضل التي يمكن للطرفين أن يشاهداها"، مبينة أن "الاتفاق المقترح يتضمن 21 بندا".ووصفت الاتفاق اننها "خطة مفصلة وشاملة"، مؤكدة أن ترامب "عمل عليها بلا كلل".وذكرت ان "الرئيس يدرك أن أي اتفاق جيد يعني أن كلا الطرفين سيغادران بشيء من عدم الرضا، لكننا بحاجة ماسّة إلى إنهاء هذا الصراع"، لافتة إلى أن ترامب "أوضح ذلك بشكل لا لبس فيه".وحول ما إذا كان من المتوقع أن يوقّع نتنياهو على الاتفاق خلال زيارته، تجنّبت ليفيت إعطاء إجابة مباشرة، لكنها شددت على أن "الرئيس يريد لهذه الخطة أن تكون الأساس"، مضيفة ان "الرئيس يؤمن بقوة بهذه الخطة، ويريد أن تكون هي الخطة، ويريد أن تنتهي هذه الحرب".