اعتقال ابنة رئيس عربي سابق في فرنسا

وأضاف المصدر أن من المقرر أن تعرض يوم الأربعاء أمام لإبلاغها بطلب الاعتقال المؤقت، ثم ستمثل لاحقًا أمام قاضٍ مختص للبت في وضعها تحت المراقبة القضائية أو في أمر تسليمها، دون الإفصاح عن السبب المحدد وراء طلب .يذكر أن بن علي هي الابنة الصغرى للرئيس السابق من زوجته . وقد غادرت تونس برفقة والديها إثر الشعبية التي أطاحت به في 14 يناير 2011، وكان عمرها آنذاك 18 سنة.