زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب وسط الفلبين

وتم تحديد على بعد حوالي 11 كيلومترًا شرق-جنوب كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 ألف نسمة.وأفاد مركز التحذير من تسونامي في بعدم وجود خطر تسونامي.وتعد الزلازل حدثا متكررا في الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تقع عشوائيا بدون توافر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها.