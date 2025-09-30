بيانات ترصد توجه طائرات التزود بالوقود نحو الشرق الأوسط

كشفت بيانات لأجهزة تتبع الرحلات الجوية مفتوحة المصدر عن توجيه غير معتاد لطائرات أمريكية، إلى قاعدة العديد الجوية في .

وسجلت البيانات حركة عشرات الطائرات العاملة بالتزود بالوقود في 30 سبتمبر 2025، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات النشر من هذا النوع في الأشهر الأخيرة.





وتزامنت هذه الحركة مع انعقاد قمة عسكرية سرية على مستوى عال في "كوانتيكو" الأمريكية، وتصاعد التوترات مع ، مما دفع مراقبين إلى التكهن باحتمال تحضير لعمل عسكري أمريكي أو لحلف ، ولم يصدر البنتاغون أي تعليق رسمي على عملية النشر أو أهدافها.



يذكر أن طائرات KC-135 تُعد أسطول التزود بالوقود الجوي للقوات الجوية الأمريكية، وهي ضرورية لدعم المقاتلات والقاذفات في العمليات الطويلة المدى، كما انضمت إليها في هذه المهمة طائرة KC-46A الأكثر تطورا. وتم تحويل مسار بعض الطائرات من قاعدة "رايف ميلدنهال" في إلى قاعدة "بريستويك" بسبب الظروف الجوية، قبل أن تتوجه إلى .

ويشير النشر الواسع للناقلات تجاه قاعدة العديد، المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، إلى أن الأمر يتجاوز مجرد مناورة روتينية.