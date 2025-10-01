بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين واستعراض أهم التحديات

تناول المنتدى، الذي يمثل منصة عالمية للحوار المهني، دور للمحاسبين على المستوى الدولي في دعم المنظمات المهنية، وتشجيع تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.كما تم خلال المنتدى عرض نتائج تقرير الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) حول "رؤى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى جانب تقديم آخر التحديثات الصادرة عن المجالس المعنية بإعداد المعايير المحاسبية.وتضمن البرنامج جلسة حوارية تفاعلية ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للمحاسبين والجهات التنظيمية وهيئات المحاسبة المهنية في المنطقة، بهدف معالجة تحديات التنفيذ، وتعزيز ، واستقطاب الكفاءات، والحفاظ عليها، مع تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة في مهنة المحاسبة.وشهد المنتدى حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، من بينهم عميد للمحاسبين القانونيين، سعد ، الذي أثنى على مخرجات المنتدى ودوره في تطوير مهنة المحاسبة في العالم العربي.