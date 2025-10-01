بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين واستعراض أهم التحديات

الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
المزيد
الصفحة الرئيسية
2025-10-01 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
25 شوهد
انطلقت أعمال
منتدى
الاتحاد الدولي
للمحاسبين (IFAC)، بالتعاون مع
الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين، بمشاركة واسعة من النقابات والجمعيات المهنية العربية والدولية، وبحضور رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
جواد غانم الشهيلي
.
تناول المنتدى، الذي يمثل منصة عالمية للحوار المهني، دور
الاتحاد الدولي
للمحاسبين على المستوى الدولي في دعم المنظمات المهنية، وتشجيع تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.
كما تم خلال المنتدى عرض نتائج تقرير الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) حول "رؤى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى جانب تقديم آخر التحديثات الصادرة عن المجالس المعنية بإعداد المعايير المحاسبية.
وتضمن البرنامج جلسة حوارية تفاعلية ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للمحاسبين والجهات التنظيمية وهيئات المحاسبة المهنية في المنطقة، بهدف معالجة تحديات التنفيذ، وتعزيز
التعاون الإقليمي
، واستقطاب الكفاءات، والحفاظ عليها، مع تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة في مهنة المحاسبة.
وشهد المنتدى حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، من بينهم عميد
المعهد العربي
للمحاسبين القانونيين، سعد
المعيني
، الذي أثنى على مخرجات المنتدى ودوره في تطوير مهنة المحاسبة في العالم العربي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
منتدى بغداد الدولي للطاقة: العراق يتجه لإطلاق "منصة مستدامة"
04:48 | 2025-08-31
العد التنازلي ينطلق: 100 يوم على انطلاق كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة العراق
05:13 | 2025-08-23
ترحيب عربي ودولي واسع باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
05:50 | 2025-07-25
انطلاق عملية امنية واسعة في بغداد
02:06 | 2025-09-09
