الفاتيكان يعلن موعد أول زيارة خارجية للبابا إلى تركيا ولبنان

وأوضح مدير للكرسي الرسولي، أن هذه الزيارات ستكون أولى الرحلات الرسولية الخارجية للبابا.وقال بروني في بيان إن البابا قد "قبل دعوة والسلطات الكنسية" في كل من ولبنان، لافتا إلى أن زيارة تركيا ستشمل "حجاً إلى مدينة إزنيق بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية الأول"، وأن برنامج الرحلة الرسولية إلى "سيُعلن في الوقت المناسب".وفي حديثه إلى موقع أخبار ، اعتبر الأسقف سيزار إيسايان، النائب الرسولي في ، إن زيارة البابا إلى لبنان ستكون "علامة عظيمة على الأمل" في منطقة مزقتها الحروب.وتابع: "نأمل بصدق أن تحمل زيارته نسمة سلام، وأن تكون لحظة تجدد لنا جميعاً، وأن ندرك أنه لا طريق للبشرية سوى طريق السلام من خلال الحوار والعدالة واحترام كرامة كل إنسان".وأشار الأسقف إيسايان إلى أن المسيحيين والمسلمين اللبنانيين على حد سواء يتطلعون إلى زيارة البابا، قائلاً إنهم يرغبون في "سماع كلمات لم نعد نسمعها من أحد، سوى من راع وأب يتمنى أن يجتمع البشر كإخوة وأخوات، وأن تكون هناك لغة أخرى للبنان غير لغة الحرب".