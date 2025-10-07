ترامب يمازح رئيس الوزراء الكندي بشأن "دمج كندا وأمريكا"

وعندما كان كارني يسرد النزاعات العالمية التي ساعد في حلها، مشيرا إلى: "الهند وباكستان مروراً بأذربيجان وأرمينيا، وتحييد كقوة إرهاب. والآن، لقد نفد وقتي، لكن هذا، من عدة جوانب، هو الأهم".فقاطعه ترامب مازحا وقال: "بالإضافة إلى دمج كندا والولايات المتحدة.. أنا فقط أمزح"، مذكّرا بتعليقاته السابقة التي سخر فيها من السابق ، قائلا إنه يمكن أن يصبح "حاكم الولاية الحادية والخمسين" إذا أراد الحصول على إعفاءات من الرسوم .وبالرغم من أن التصريح هذه المرة كان بقصد المزاح، إلى أن ترامب كرر سابقا بتصريحاته الجدية حول رغبته في ضم كندا واعتبارها "الولاية الـ 51"، خلال لقائه مع ، في شهر مايو الماضي.في حين رد عليه كارني حينها أن "كندا ليست معروضة للتجارة بها، ونحن لسنا برسم البيع ولن نكون كذلك أبدا".