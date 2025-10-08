الأمم المتحدة: اعمار غزة يحتاج الى 52 مليار دولار

وقال المدير، إنه "نحتاج بعد التوصل لوقف إطلاق النار إلى بدء إعادة إعمار "، مشيراً الى أنه "نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة بناء قطاع غزة".وتابع: "80% من البنى التحتية لقطاع غزة دمرت بالكامل"، مبيناً أن "عملية إزالة الركام ستكون الخطوة الأولى في إعادة بناء قطاع غزة".