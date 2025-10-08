بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن

– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانفجار مجهول في منطقة المطاحن ببلدة السبينة جنوبي دمشق.

ووفقا للفيديو فأن الانفجار أدى الى اندلاع النيران دون معرفة حجم الخسائر والاضرار الذي تسببها هذا الانفجار الذي لم تعرف طبيعته حتى الان.