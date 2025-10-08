"سحابة برتقالية" في السماء تثير الرعب

السماء فوق آشافنبورغ في غطتها سحابة برتقالية يُشتبه بأنها سامّة، تشكّلت عقب وقوع الحادث، وهو أمر دفع السلطات للتحرك سريعاً وسط رفع حالة الإنذار في المنطقة.وبحسب تقارير ألمانية، فقد تسرب الغاز السام عندما سقط جزء معدني داخل حوض يحتوي على حمض النيتريك، ما تسبب في تفاعل كيميائي أدى إلى انبعاث السحابة السامة.الشرطة الألمانية قالت في بيان إن 4 أشخاص أُصيبوا نتيجة الحادث، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ التي فُرضت في المدينة رُفعت بعد السيطرة على الموقف، لكن حالة الترقب والتخوف ما زالت قائمة.