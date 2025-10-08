ترامب يتحدث عن المفاوضات مع حماس: قد أسافر للشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي ، مساء الأربعاء، أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد، فيما أشار الى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع.





وقال في تصريحات صحافية، "الأمر وشيك جدا وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع".

وأضاف "المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد، وقد أذهب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد"، مشيرا الى أن "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".

وكان مسؤول في كشف، الأربعاء، أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في ، ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في .