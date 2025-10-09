غزة.. 40 شهيدا ومفقودا بقصف استهدف منزلا

وقال الدفاع المدني في بيان: "طواقمنا ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة غبون، حيث يوجد أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة ".ولفت الدفاع المدني إلى أنه "حتى الآن تم انتشال سيدتين فيما تتواصل جهود الإنقاذ في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة".وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 مواطنا، وجميعهم لا يزالوا تحت الأنقاض.هذا وأعلنت في غزة اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية عشرة شهداء، بينهم واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 49 إصابة مختلفة.ومع دخول اليوم الـ734 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الرئيس ، والوسطاء التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل شن هجمات وغارات على مناطق متفرقة في القطاع.