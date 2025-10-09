الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
غزة.. 40 شهيدا ومفقودا بقصف استهدف منزلا
دوليات
2025-10-09 | 15:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
404 شوهد
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع
غزة
مساء اليوم الخميس، أن أكثر من 40 شخصا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة.
وقال الدفاع المدني في بيان: "طواقمنا ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة غبون، حيث يوجد أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة
غزة
".
ولفت الدفاع المدني إلى أنه "حتى الآن تم انتشال سيدتين فيما تتواصل جهود الإنقاذ في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة".
وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 مواطنا، وجميعهم لا يزالوا تحت الأنقاض.
هذا وأعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية
في غزة اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية عشرة شهداء، بينهم واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 49 إصابة مختلفة.
ومع دخول اليوم الـ734 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الرئيس
ترامب
، والوسطاء التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل شن هجمات وغارات على مناطق متفرقة في القطاع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
غزة
قصف
وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة
إسرائيل
ترامب
الصحة
فيات
قبلة
