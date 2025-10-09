ترامب يشكر إيران ويتحدث عن القوات الدولية في غزة

قدم الرئيس الأمريكي ، الخميس، شكره الى على دعم الاتفاق بشأن ، فيما لفت الى أنه سيتم تحديد القوات الدولية التي ستنشر في القطاع.

وقال في تصريحات صحافية، "آمل أن أكون في الشرق الأوسط عندما يتم إطلاق سراح الرهائن وأخطط للتوجه إلى هناك الأحد".

وأضاف "لم يحدث أن تمكن أحد من وقف 8 حروب في 8 أشهر كما فعلت أنا"، مردفا "جرى إتمام كل شيء بشأن اتفاق وقف الحرب في والجميع يحتفلون بتحقيقه".

ولفت ترامب الى أن "بعض من حصلوا على نوبل للسلام لم يحققوا إلا القليل مما حققته أنا"، معتبرا أن "الشرق الأوسط سيكون عظيما بعد سنة من الآن".

وتابع "لن يجبر أحد على مغادرة غزة وفق خطة السلام التي نعمل على تنفيذها، وسيتم تحديد القوات الدولية التي ستنشر في غزة"، مضيفا "أشكر على دعم الاتفاق بشأن غزة".