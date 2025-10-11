عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل

وقال ماكنيك وسوزانا مارتينيز-كوندي، وهما أستاذان في في بروكلين بولاية ، في الدعوى إن "آبل استخدمت ما وصفاه "بمكتبات ظل" غير قانونية تضم كتبا مقرصنة لتدريب نموذجها (أبل إنتلجنس)".وكانت مجموعة أخرى من الكتاب قد رفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي ضد آبل بتهمة الاستخدام غير المشروع لأعمالهم الأدبية في تدريب .وهذه الدعوى واحدة من سلسلة قضايا كبرى رفعها مؤلفون ومؤسسات إعلامية وشركات موسيقية ضد شركات تكنولوجيا مثل (أوبن إيه.آي)ومايكروسوفت وميتا تتهمها باستخدام أعمالهم دون ترخيص في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.وآبل إنتلجنس هي مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في أجهزة وآيباد.