السوداني من نينوى: حريصون على استقرار المحافظة
غداً.. ويتكوف يتوجّه إلى الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ خطة ترامب

دوليات

2025-10-18 | 13:43
غداً.. ويتكوف يتوجّه إلى الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ خطة ترامب
قالت تقارير إعلامية، السبت، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط مساء الأحد لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأكد مصدر مطلع وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الزيارة ستتم بالفعل، فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر آخر أن ويتكوف سيزور إسرائيل ومصر، وربما يتوجّه أيضا إلى قطاع غزة.
 
وبحسب التقرير، من المقرر أن يركّز ويتكوف خلال جولته على تسريع تشكيل القوة الدولية للاستقرا، وعلى مشروعات إعادة الإعمار في المناطق الخارجة عن سيطرة حركة حماس، ولا سيما في مدينة رفح.
 
وتأتي الزيارة وسط تنامي الاستياء داخل إسرائيل مما يُنظر إليه على أنه مماطلة من جانب حماس في إعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين، في وقت تتهم فيه الحركة بتنفيذ عمليات قتل واعتقال ضد فصائل فلسطينية منافسة في القطاع.
 
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع وفق موقع "أكسيوس": "نعتقد أن حماس تحتجز ما بين سبع إلى عشر جثامين يمكنها تسليمها في أي لحظة، لكنها تختار عدم القيام بذلك وتفتعل أزمة".
 
وأضاف المسؤول أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء اجتماعه مع مستشاريه لبحث رفض حماس إعادة الجثامين، وأن نتنياهو أبلغه بمخاوف إسرائيل من هذه المسألة. ووفق المسؤول نفسه، أكد ترامب أنه يتابع القضية شخصيا.
 
ونقل أكسيوس وهيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأن قضية الجثامين يجب ألا تُستخدم ذريعة لفرض عقوبات أو تعطيل تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.
 
ومنذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب، أعادت حماس جثامين تسعة رهائن توفوا خلال احتجازهم، بالتزامن مع إطلاق سراح آخر عشرين رهينة أحياء يوم الإثنين الماضي. فيما لا تزال جثامين 19 رهينة أخرى داخل غزة.
تحرير مختطفة والقبض على الخاطف في بغداد
13:35 | 2025-10-18
الفلبين.. عاصفة تطرد عشرات الآلاف من منازلهم
13:18 | 2025-10-18
الحوثيون ينفون استهدافهم ناقلة في خليج عدن
13:17 | 2025-10-18
في هاواي.. بركان كيلاوا يبدأ أولى مراحل الثوران
13:02 | 2025-10-18
صندوق النقد يحذر من القيود على المعادن الاستراتيجية
12:19 | 2025-10-18
مقذوف مجهول يشعل ناقلة قبالة سواحل اليمن
11:44 | 2025-10-18

