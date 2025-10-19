إيران.. إعدام "جاسوس" إسرائيلي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص اتهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".





وأضافت أن التحقيقات أثبتت ارتباطه المباشر بالموساد، وأنه تلقى أوامر محددة لجمع معلومات حساسة داخل البلاد.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن المتهم، أدين بتسريب معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي الإيراني لصالح .