إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة

وذكرت قناة "كان" العبرية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان يعتزم زيارة القطاع خلال وصوله المرتقب إلى ، لكن تقرر فيما بعد أنه سيراقب ما يحدث في القطاع عن بعد من خلال شاشات خاصة.وأشارت القناة العبرية إلى أن زيارة جيه دي فانس ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قام مبعوثا الرئيس الأمريكي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بجولة في القطاع.وقد وصل كل من ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل مساء الاثنين، في ظل التصعيد الأخير، وفي إطار الجهود الأمريكية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.هذا، ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس جيه دي فانس الثلاثاء إلى تل أبيب وفقا لمسؤولين أمريكيين وهيئة مطارات إسرائيل التي أكدت أن الاستعدادات جارية لاستقباله بحسب "وول ".وتهدف التحركات الأمريكية إلى تعزيز التنسيق بين وتل أبيب، وضمان استقرار وقف إطلاق النار ومنع حركة حماس من إعادة التسلح أو تقويض الجهود الجارية لإعادة الإعمار.