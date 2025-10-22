"وشم" قد يؤدي لاستبعاد مرشح انتخابي لمجلس الشيوخ

وقال جراهام بلاتنر، المرشح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات عن ولاية مين، أنه يحمل وشمًا مرتبطًا بالنازيين، مشيرا الى انه "لم يكن يعلم بشأن معنى الوشم وانتمائه للنازيين عندما حصل عليه وهو يبلغ من العمر 23 عاما في عام 2007.وجاء الكشف عن الوشم في الوقت الذي تسعى فيه حملة بلاتنر الانتخابية إلى التغلب على سلسلة من ماضيه الذي قد يضر بحملته الانتخابية.الوشم - المعروف باسم "توتنكوبف" أو "الجمجمة" بالألمانية، يظهر في فيديو شاركه بلاتنر حيث يرقص عاري في حفل عائلي، اعتُمد وشم "توتنكوبف" رمزًا لأحد فروع قوات الأمن الخاصة النازي.وبين بلاتنر انه شارك الفيديو لأن الديمقراطيين يُخبرون الصحفيين الوطنيين بأنه "نازي سري"، مشيرا الى ان "هذه الادعاءات تتعارض مع العديد من منشوراته على التي يصف فيها نفسه بأنه مناهض للفاشية وضد العنصرية".