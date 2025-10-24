الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544870-638969154534708718.jpg
تولى مهاماً في العراق.. واشنطن تعين قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق غزة
دوليات
2025-10-24 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
220 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى
اليمن
ستيفن
فاجين، قائدا مدنيا لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب تل أبيب، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأميركيين إلى نحو 200 جندي أميركي هناك، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
من هو فاجين؟
يتمتع فاجين بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب في
بغداد
، وأربيل، وبروكسل، وغيرها. أما عمله كسفير في
اليمن
فيتم من خارج البلاد، نظراً للأوضاع هناك.
إلى ذلك، يتحدث الدبلوماسي
اللغة العربية
، والكردية، فضلاً عن الروسية. وانضم إلى السلك الدبلوماسي الأميركي عام 1997، وشغل العديد من المناصب المهمة، في
الولايات المتحدة
، منها مدير
مكتب الشؤون
الإيرانية في
وزارة الخارجية
(2015–2018)، ومكتب الشؤون الإقليمية في
مكتب شؤون
جنوب ووسط
آسيا
(2013–2015)، كما شغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية بالإنابة عام 2015.
أما في الخارج فشغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد بين عامي 2020 و2021، والقنصل العام في
أربيل
أيضا. كذلك عمل في كازاخستان، البوسنة والهرسك،
بيلاروسيا
،
جورجيا
، ومصر
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
واشنطن
امريكا
غزة
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
اللغة العربية
القنصل العام
مركز التنسيق
ماركو روبيو
مكتب الشؤون
مكتب شؤون
