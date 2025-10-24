تولى مهاماً في العراق.. واشنطن تعين قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق غزة

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب تل أبيب، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأميركيين إلى نحو 200 جندي أميركي هناك، وفق ما أفادت وكالة رويترز.من هو فاجين؟يتمتع فاجين بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب في ، وأربيل، وبروكسل، وغيرها. أما عمله كسفير في فيتم من خارج البلاد، نظراً للأوضاع هناك.إلى ذلك، يتحدث الدبلوماسي ، والكردية، فضلاً عن الروسية. وانضم إلى السلك الدبلوماسي الأميركي عام 1997، وشغل العديد من المناصب المهمة، في ، منها مدير الإيرانية في (2015–2018)، ومكتب الشؤون الإقليمية في جنوب ووسط (2013–2015)، كما شغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية بالإنابة عام 2015.أما في الخارج فشغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد بين عامي 2020 و2021، والقنصل العام في أيضا. كذلك عمل في كازاخستان، البوسنة والهرسك، ، ، ومصر