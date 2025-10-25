نائبة أمريكية تتعرض للاحتيال أمام منزلها.. شباب تنكرو بزي عمال نظافة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
03:30 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544964-638970001385654920.png
نائبة أمريكية تتعرض للاحتيال أمام منزلها.. شباب تنكرو بزي عمال نظافة
دوليات
2025-10-25 | 10:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
192 شوهد
تعرضت النائبة الأمريكية المخضرمة إليانور هولمز نورتون لعميلة احتيال أمام منزلها في
واشنطن
، حيث خسرت 4.4 ألف دولار على أيدي محتالين ادعوا أنهم عمال نظافة.
ووفقا لقناة NBC4، أن إليانور هولمز نورتون، النائبة عن
مقاطعة كولومبيا
، والتي لم تكن تصوّت لفترة طويلة خلال عملها، لعملية احتيال في منزلها من قِبل أشخاص انتحلوا صفة عمال النظافة، وفقًا لمكتبها.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم سحبوا من بطاقتها الائتمانية ما يقرب من 4400 دولار أمريكي مقابل أعمال لم يُكملوها...
وأفاد تقرير لشرطة مقاطعة
كولومبيا
حسبما نقلته القناة بأن نورتون تعاني من "مرحلة أولية من الخرف"، وهو التوصيف الذي سارع مكتبها إلى الطعن فيه، مشيراً إلى أن هذا "التشخيص" جاء بناء على افتراض من ضابط الشرطة الذي أعد التقرير، وأنه "ليست لديه المؤهلات الكافية" لإصدار مثل هذا الحكم.
وفي بيان صدر عن مكتبها، أوضح أن النائبة اتخذت الإجراءات الفورية بعد اكتشاف الحادثة، حيث أبلغت إدارة مبنى السكن الذي تقطنه والتي أكدت لها أن زيارة فريق النظافة لم تكن مجدولة، ليتم
بعدها
إبلاغ الشرطة على الفور.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مشهد مؤثر.. عامل نظافة يلقى حتفه أثناء عمله
05:01 | 2025-08-11
نائبة أمريكية تصاب بنوبة هلع بسبب ضحايا المجرم الجنسي إبستين
13:23 | 2025-09-03
موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب
12:32 | 2025-08-16
منتخب شباب العراق بالزي الأبيض أمام نظيره السعودي في كأس الخليج
05:49 | 2025-09-05
امريكا
احتلال
مقاطعة كولومبيا
كولومبيا
واشنطن
بعدها
مبيا
التش
مكة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
35.49%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
30.65%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
16.96%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
16.91%
03:41 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:41 | 2025-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
اخترنا لك
13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا
13:18 | 2025-10-25
واشنطن تمنع "إسرائيل" من تشديد العقوبات على حماس
12:53 | 2025-10-25
أول كابل بحري دولي لتعزيز شبكات الاتصالات في سوريا
12:05 | 2025-10-25
محادثات إسطنبول ستحدد.. هل ستندلع حرب مفتوحة بين باكستان وأفغانستان؟
09:34 | 2025-10-25
شابة سورية تختلق قصة اختطاف لابتزاز عائلتها
07:18 | 2025-10-25
بعد أشهر من التخفي.. القبض على "أبو الفدا"
06:59 | 2025-10-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.