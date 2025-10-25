نائبة أمريكية تتعرض للاحتيال أمام منزلها.. شباب تنكرو بزي عمال نظافة

ووفقا لقناة NBC4، أن إليانور هولمز نورتون، النائبة عن ، والتي لم تكن تصوّت لفترة طويلة خلال عملها، لعملية احتيال في منزلها من قِبل أشخاص انتحلوا صفة عمال النظافة، وفقًا لمكتبها.وقالت الشرطة إن المشتبه بهم سحبوا من بطاقتها الائتمانية ما يقرب من 4400 دولار أمريكي مقابل أعمال لم يُكملوها...وأفاد تقرير لشرطة مقاطعة حسبما نقلته القناة بأن نورتون تعاني من "مرحلة أولية من الخرف"، وهو التوصيف الذي سارع مكتبها إلى الطعن فيه، مشيراً إلى أن هذا "التشخيص" جاء بناء على افتراض من ضابط الشرطة الذي أعد التقرير، وأنه "ليست لديه المؤهلات الكافية" لإصدار مثل هذا الحكم.وفي بيان صدر عن مكتبها، أوضح أن النائبة اتخذت الإجراءات الفورية بعد اكتشاف الحادثة، حيث أبلغت إدارة مبنى السكن الذي تقطنه والتي أكدت لها أن زيارة فريق النظافة لم تكن مجدولة، ليتم إبلاغ الشرطة على الفور.