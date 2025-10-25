ترامب يكشف: حماس لم تعد كل جثث الرهائن

كشف الرئيس الأمريكي ، السبت، أن حركة حماس لم تعد كل جثث الرهائن، فيما أشار الى أنه سيراقب ذلك خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية، "على حماس البدء في إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين وسنراقب ذلك خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وأضاف "بعض جثث الرهائن في يصعب الوصول إليها لكن يمكن لحماس إعادة البعض الآخر ولسبب ما لا تفعل ذلك".

ولفت ترامب الى أنه "عندما قلت إنني سأعامل حماس وإسرائيل بعدل قصدت أن ذلك ينطبق فقط إذا التزمتا بتعهداتهما".

وتابع الرئيس الأمريكي "حماس لم تعد كل جثث الرهائن بعد وقد يكون ذلك مرتبطا بنزع سلاحها"، مردفا "إذا لم تعد حماس ما تبقى من جثث الرهائن فإن الدول الأخرى المشاركة في السلام ستتخذ إجراءات".