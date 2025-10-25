لبنان.. شهيد بمسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، باستشهاد شخص بمسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد.

وقالت ، " استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية بالقرب من النادي لبلدة القليلة قضاء صور".

وأضافت "اسفرت الغارة التي استهدفت دراجة نارية في القليلة الى ارتقاء شهيد".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام دولية، إن "مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة القليلة جنوبي ".