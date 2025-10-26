الخزانة الأمريكية تتحدث عن رواتب العسكريين: قد تتوقف بسبب الإغلاق

وقال بيسينت وفق قناة "CBS": "أعتقد أننا سنتمكن من دفع رواتبهم في بداية ، ولكن بحلول 15 نوفمبر، فإن جنودنا وأفراد قواتنا الذين هم على استعداد للمخاطرة بحياتهم لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم".وكانت عضوة عن الحزب الجمهوري قد صرحت اليوم الأحد، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر.يذكر أنه في الأول من تشرين الأول الجاري، بدأت السنة المالية الجديدة في ، دون أن يتمكن من الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى توقف عمل الحكومة، ويعني هذا الإغلاق في الولايات المتحدة توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية الجديدة، وهذه ليست حالة نادرة.