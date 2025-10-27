ترامب لبوتين: أميركا تمتلك أقوى الغواصات بالعالم.. وتصريحاتك غير مناسبة!

وأضاف ، في سلسلة تصريحات صحفية، أنه أجرى "محادثات مهمة" مع الرئيس الصيني، متوقعاً "تحولاً إيجابياً في العلاقات الثنائية"، كما أشار إلى احتمال إبرام اتفاق مع قريباً.وفي سياق آخر، أكد ترامب أنه "من الممكن لقاء الزعيم الكوري الشمالي "، خلال زيارته المرتقبة إلى الجنوبية، مشدداً على أن إدارته "أوقفت ثماني حروب خلال الأشهر الماضية وتسعى لإنهاء الحرب التاسعة".كما دعا الشركات الأميركية المصنعة للرقائق الإلكترونية إلى "استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية"، مجدداً رفضه "إدخال من دول أميركا الجنوبية".وتطرّق ترامب إلى الوضع في الشرق الأوسط، قائلاً إن "تريد من حركة حماس تسريع عملية تسليم جثث الرهائن"، مشيراً إلى أن "لم تنتهك الاتفاق القائم" في هذا الشأن.وتوجه الرئيس الأميركي اليوم الاثنين إلى ، المحطة الثانية من جولته الآسيوية، قبل اجتماعه المرتقب مع الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وبعد وصوله إلى من المتوقع أن يلتقي ترامب إمبراطور اليابان ناروهيتو مساء، قبل اجتماعه الثلاثاء مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.