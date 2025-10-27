لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. "إسرائيل" تنهي حالة الطوارئ في الجنوب

ويعني قرار كاتس إنهاء حالة الطوارئ في جنوب لأول مرة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وقال كاتس في بيان اليوم الاثنين "تعكس هذه الخطوة الواقع الأمني الجديد في الجنوب الذي تحقق بفضل العمليات الحاسمة والقوية التي نفذها مقاتلونا الأبطال ضد تنظيم حماس الإرهابي على مدى العامين الماضيين".وأضاف أن إسرائيل تظل "ملتزمة تماما بتحقيق جميع أهداف الحرب المحددة، وفي مقدمتها تفكيك القدرات العسكرية لحماس ونزع السلاح من ".وشدد كاتس على أن الحكومة ستواصل العمل "بقوة ومسؤولية للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين داخل جميع حدودها".وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.وجاء الاتفاق بعد حرب إبادة أطلقتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها بنحو 70 مليار دولار.وحسب أرقام الجيش الإسرائيلي المعلنة بموقعه الإلكتروني، قُتل 919 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6 آلاف و333 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.