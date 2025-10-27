ترامب يخضع لفحص الرنين المغناطيسي

وقال في الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى "أجريت صورة بالرنين المغناطيسي. وكانت ممتازة".وأضاف ترامب (79 عاما)، وهو أكبر رئيس في تاريخ يتولى هذا المنصب، "لم يسبق لأحد أن أعلمكم بتقاريره الطبية كما أفعل، ولو كنت أعتقد أنّها ليست جيدة، لكنت أخبرتكم أيضا. لن أخفي الأمر، سأفعل شيئا ما".وأفاد تقرير إثر زيارة ترامب الطبية التي أجراها مطلع أكتوبر بالقرب من ، والموقّع من طبيب الرئاسة شون باربابيلا، بأن "الرئيس الأميركي ما زال يتمتع بصحة ممتازة، وبأداء جيد على المستويات القلبية والتنفسية والعصبية والبدنية".تلك كانت ثاني زيارة طبية له منذ عودته إلى في يناير، بعد زيارة أولى في نيسان.وأثارت هذه الوتيرة من الزيارات تساؤلات، إذ عادة ما يخضع الرؤساء الأميركيون لزيارات سنوية. لكن البيت الأبيض وصفها بأنها زيارة روتينية.وقال ترامب الاثنين إنّ "الأطباء قالوا إن هذه النتائج هي من بين الأفضل بالنسبة إلى عمري، ومن بين أفضل النتائج التي رأوها على الإطلاق".وفي تموز، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني قصورا وريديا مزمنا، وهي حالة شائعة وحميدة، تظهر من خلال تورم خفيف في أسفل القدمين.وتظهر صور عدة أيضا كدمات على يده اليمنى، غالبا ما تُغطّى بطبقات سميكة من مستحضرات التجميل. ويقول البيت الأبيض إنها ناجمة عن "المصافحات المتكرّرة" وتناوله الأسبرين "كعلاج وقائي لأمراض القلب والأوعية الدموية".