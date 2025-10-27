تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"

وأكد مندوب الدائم لدى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قمة بتاريخ 13 أكتوبر يمثل "بارقة أمل" لكنه وصفه بـ"الهش" لأنه يقتصر على غزة دون معالجة شاملة للقضية الفلسطينية.وأوضح الدبلوماسي العربي خلال جلسة المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مساء الإثنين، في إطار النقاش الفصلي حول القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية، أن المرحلة الأولى من الصفقة بدأت بإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وتسليم رفات آخرين، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتعزيز الاستجابة الإنسانية.وشدد على ضرورة وقف التجويع والإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع البدء الفوري في خطط إعادة الإعمار والتعافي، تمهيداً لمفاوضات الحل النهائي بناءً على حل الدولتين.وانتقد بشدة سياسات "الحكومة الإسرائيلية" اليمينية ، داعيا إياها إلى التخلي عن " اليقظة" بتحقيق " الكبرى"، محذرا من أن هيمنتها العسكرية المدعومة خارجياً لن تؤدي إلى الاستقرار.وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، ومؤخراً قطر، يزيد من مخاطر مواجهة إقليمية شاملة لن تحمد عقباها".وأدان مندوب احتجاز إسرائيل لمليارات الدولارات من أموال المقاصة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يعزز سيطرة القوى المتطرفة على حساب ، التي تحتاج إلى دعم دولي وعربي كامل.