عجول برازيلية حية في طريقها الى العراق

وقال مدير العلاقات في للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن ، في تصريح، نابعته ، ان "وصول هذه الشحنة يؤكد عودة إلى موقعها الطبيعي كممر تجاري ولوجستي رئيسي في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المرافئ السورية، وعلى رأسها مرفأ طرطوس، أثبتت جاهزيتها العالية لاستقبال شحنات العبور (الترانزيت) بمختلف أنواعها، بما فيها الشحنات الحساسة كالمواشي الحية التي تتطلب إجراءات دقيقة، من حيث الرعاية والتفريغ والنقل".ولفت علوش، إلى "التنسيق المسبق بين الأقسام المعنية في المرفأ من أمانة وقسم المخابر والجودة لضمان تطبيق جميع المعايير الدولية الخاصة بنقل الحيوانات الحية، حيث أجريت بعد وصول الباخرة إلى المرفأ الفحوصات البيطرية اللازمة للتأكد من سلامة العجول وخلوّها من الأمراض، ثم باشرت فرق العمل بعمليات التفريغ، على أن يتم باتجاه الأراضي العراقية وفق تسلسل منظم وآمن يضمن الحفاظ على صحة الحيوانات وسلامة الكوادر العاملة".