موسكو تلغي اتفاقا مع واشنطن يخص "البلوتونيوم"

ويلغي المرسوم الاتفاق الموقع بين حكومتي والولايات المتحدة في 29 أغسطس 2000 في وفي 1 سبتمبر 2000 في ، المتعلق بالتخلص من البلوتونيوم الذي أُعلن أنه لم يعد ضروريا التعاون في هذا المجال مع واشنطن.وأشارت الوثائق المرافقة إلى أنه في عام 2016 تم تعليق العمل بالاتفاق وبروتوكولاته بموجب مرسوم رئاسي روسي.ووجاء هذا التعليق نظرا لفرض عقوبات ضد روسيا، وقانون دعم أوكرانيا الذي يسمح بالتدخل في لها، وتوسع حلف " " شرقا، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في شرق أوروبا بالإضافة إلى نيّة الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاق دون الحصول على موافقة من روسيا.