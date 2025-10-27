ما هو مستقبل حزب العمال الكردستاني في العراق؟

وأشار الكاتب صيلفي إلى أن "المسار، الذي يُدار تحت إشراف المخابرات التركية (MİT)، يشمل مراحل قادمة تتمثل في إخلاء معاقله بشمال وحلّ الحزب رسميا".وأضاف صيلفي: "المرحلة الأولى، وهي وقف النشاط في وسحب القوات، قد أنجزت بالفعل"، معتبرا أن الإعلان الجديد يمنح المسار دفعة إضافية".ويأتي ذلك بعد إعلان الحزب في ايار الماضي عن حل نفسه استجابة لدعوة زعيمه ، المحبوس منذ 1999.وكان نحو 30 مقاتلا قد أحرقوا أسلحتهم في تموز الماضي، في خطوة تأمل أن تضع حدا لصراع دام أكثر من 40 عاما.غير أن الرئيس التركي حذّر من استئناف العمليات العسكرية إذا عرقل الحزب المسار السلمي.