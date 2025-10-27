الفاتيكان: البابا سيزور موقع انفجار مرفأ بيروت

وأصدر برنامج زيارة البابا التي تمتد من 27 إلى 2 ، وتتضمن عدة محطات سيتحدث فيها، عن العلاقات بين الأديان، والوحدة ، ومعاناة المسيحيين في الشرق الأوسط، فضلا عن التوترات الإقليمية بشكل عام.وستشمل الرحلة أيضا زيارة إلى للاحتفال بالذكرى الـ1700 لمجمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول وهو أحد المجامع المسكونية السبعة وفقا للكنيستين الرومانية والبيزنطية.ووفقا للفاتيكان، ستبدأ زيارة البابا إلى من 30 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، حيث سيؤدي صلاة خاصة في موقع انفجار مرفأ الذي وقع في أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.في سياق متصل، أعلن ، أنه "بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان، وإفساحا في المجال لمختلف القطاعات للمشاركة في استقبال قداسته، يعلن الاثنين والثلاثاء الواقع فيهما الأول والثاني من ديسمبر المقبل يومي رسمية".