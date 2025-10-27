"ميليسا" يتسبب بإجلاء نحو ألف شخص في غوانتانامو

وجاء في منشور الصحيفة: "تم إجلاء نحو ألف شخص من موظفي البنتاغون وأفراد عائلاتهم ومتعاقدين مدنيين من القاعدة في خليج جنوب كوبا خلال نهاية الأسبوع، تحسبا لوصول إعصار الذي يقترب من المنطقة".وأضافت الصحيفة أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نُقلوا مؤقتا إلى في بولاية فلوريدا، حيث سيبقون هناك لمدة أسبوعين تقريبا.وقد اشتدت قوة إعصار "ميليسا" الاثنين، ليصبح أقوى عاصفة تضرب الكرة الأرضية في عام 2025 خلال توجهه إلى جامايكا وسط أوامر بإخلاء المناطق الساحلية وإغلاق جميع مطاراتها الدولية وذلك بعدما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.وبحسب لرصد ، فإن إعصار "ميليسا"، الذي تشكّل في ، بلغ الفئة الخامسة — وهي الأعلى على مقياس سافير– ، ويتحرك حاليا باتجاه الغرب بسرعة 6 كيلومترات في الساعة، فيما تصل سرعة الرياح داخله إلى نحو 72.2 مترا في الثانية.