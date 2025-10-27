روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء

وقال قسطنطين فورونتسوف خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نشهد تزايدا في خطر تحول الخارجي إلى منصة انطلاق للعدوان والحرب".وأضاف: "ينتهج عدد من الدول الغربية علنا سياسة نشر الأسلحة في الفضاء، وعلى رأسها في إطار مشروعها الذي يسعى لتطوير شامل لمكونات الدفاع الصاروخي، بما في ذلك قدرات الاعتراض المداري".وأوضح أن هذا المشروع يُنذر بـ"زعزعة استقرار الوضع بشكل حاد وسباق تسلح في الفضاء الخارجي"، وأكد أنه لا يزال من الممكن منع سباق تسلح شامل في الفضاء.ولتحقيق ذلك، قال إن من الضروري وضع معايير عالمية ملزمة قانونا تحظر نشر أي أسلحة في الفضاء واستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية.وأشار فورونتسوف إلى مشروع المعاهدة الروسية الصينية المُحدثة بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، والمبادرة الدولية بشأن عدم البدء بنشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، والتي انضمت إليها 37 دولة.وأفاد فورونتسوف بأن قدّمت ثلاثة مشاريع قرارات بشأن قضايا الفضاء إلى اللجنة الأممية الأولى، داعيا جميع الدول إلى دعمها.