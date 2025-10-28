انفجارات عدة تهز مدينة غزة بعد غارات "إسرائيلية"

هزت انفجارات عدة، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة بعد غارات إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام دولية، "انفجارات عنيفة تهز مدينة "، مشيرة الى أن "غارات جوية إسرائيلية على غرب مدينة غزة".

الى ذلك، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، "الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة".

وكان الإسرائيلي أفاد، اليوم الثلاثاء، بأنه وجه المستوى العسكري بتنفيذ ضربات قوية فورا في قطاع غزة، في ختام مشاورات أمنية.



