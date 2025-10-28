الصفحة الرئيسية
واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة: سيصمد
دوليات
2025-10-28 | 15:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
172 شوهد
قلل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، من حجم التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع
غزة
، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".
وأضاف في حديثه مع الصحفيين: "ستكون مناوشات صغيرة هنا وهناك. نعلم أن حماس هاجمت جنديا إسرائيليا ونتوقع أن يرد الإسرائيليون".
وكانت حركة "حماس" أكدت مساء اليوم الثلاثاء أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.
وقبلها قال
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، إن
القيادة العسكرية
تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على
غزة
فورا، وذلك بعد استكمال المشاورات الأمنية.
وشمل الهجوم الإسرائيلي قصف محيط شارع
مستشفى الشفاء
بعدد من الصواريخ الحربية، واستهداف الساحة الخلفية للمستشفى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب قبيل مغادرته للشرق الأوسط: وقف إطلاق النار سيصمد
16:49 | 2025-10-12
دخول 986 شاحنة مساعدات فقط منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة
06:04 | 2025-10-21
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة
14:33 | 2025-10-19
القصف الإسرائيلي يتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
05:28 | 2025-10-10
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
33.21%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
26.43%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
21.26%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
19.1%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
أحدث الحلقات
من الأخير
العراق في دقيقة
Live Talk
ناس وناس
نشرة أخبار السومرية
عشرين
رحال
Biotic
حصاد السومرية
الهوا الك
من الأخير
العراق في دقيقة
Live Talk
ناس وناس
نشرة أخبار السومرية
عشرين
رحال
Biotic
حصاد السومرية
الهوا الك
انتشال جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
16:52 | 2025-10-28
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة وخان يونس
16:31 | 2025-10-28
روسيا تعلن تدمير "مسيرات أوكرانية" متجهة نحو موسكو
16:00 | 2025-10-28
"حماس": ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار
14:54 | 2025-10-28
انفجارات عدة تهز مدينة غزة بعد غارات "إسرائيلية"
13:46 | 2025-10-28
إسرائيل تقرر فرض "عقوبات على حماس".. هجمات فورية بدأت
13:31 | 2025-10-28
