فيتو في الكونغرس ضد مرشح ترامب لسفارة واشنطن بالكويت: امتدح صدام حسين
دوليات
2025-10-29 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
كشفت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن معارضة شديدة بمجلس الشيوخ الأمريكي حتى من قبل بعض الجمهوريين، لمرشح
ترامب
كسفير امريكي في
الكويت
، عامر غالب، عمدة هامترامك بولاية ميشيغان، وهي مدينة ذات اغلبية إسلامية.
وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن هذه هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يرفض فيها أعضاء حزب
ترامب
ترشيح أحد أعضاء الحزب بسبب مخاوف بشأن تاريخ من التصريحات المعادية للسامية المزعومة، حيث تصدّر غالب، عمدة هامترامك بولاية ميشيغان، عناوين الصحف عام ٢٠٢٤ لتأييده ترامب بصفته عمدة المدينة الأمريكية الوحيدة التي يديرها مسلمون بالكامل.
وقد تعرّض لانتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء خلال جلسة تثبيته يوم الخميس الماضي، حيث كان عليه أن يُجيب على تعليقات سابقة أشارت إلى أن
إسرائيل
تستحق هجوم حماس، فضلا عن مزاعم أنه أثنى على أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين
والدكتاتور العراقي
صدام حسين
.
وقال السيناتور جون كورتيس (جمهوري من ولاية يوتا) في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين: "لقد كنت أقول "لا" حتى قبل جلسة الاستماع، فيما أوضح السيناتور
تيد كروز
(جمهوري من تكساس) خلال جلسة الاستماع أنه سيصوت ضد ترشيح غالب، وصرح السيناتور
جون كورنين
، وهو جمهوري آخر من
تكساس
، في مقابلة يوم الاثنين بأنه سيرفض هو الآخر ترشيح ترامب.
وفي الوضع الراهن، لن يحظى غالب حتى بدعم الحزب الجمهوري للتقدم من
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
، حيث لا يمكن إلا لعضوين جمهوريين معارضة أي مرشح في تصويت حزبي، قد يكون هناك منافس جمهوري رابع قادم. السيناتور بيت ريكيتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي وجّه أسئلة لاذعة لغالب حول آرائه بشأن إسرائيل في جلسة الاستماع الأخيرة، لم يُبدِ أي التزام عندما سُئل عن كيفية تصويته على المرشح.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
فيديو نادر يفجر مفاجأة بعد 35 عاماً: حسني مبارك وصدام حسين قبل غزو الكويت!
03:52 | 2025-08-03
ماذا يفعل صدام حسين في قاعدة كوانتيكو بفيرجينيا؟ (صور)
03:36 | 2025-09-19
قصة "وزير البسكت" في عهد صدام حسين تثير تفاعلا
04:34 | 2025-08-29
ايران تدرس افتتاح خمسة متاحف بسبب حرب صدام حسين
12:02 | 2025-08-17
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
34.8%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
25.84%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
22.04%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
17.32%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
المزيد
هل سيرشح ترامب لولاية ثالثة؟
03:05 | 2025-10-29
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
18:33 | 2025-10-28
استهداف حاجز أمني بريف السويداء جنوبي سوريا
17:45 | 2025-10-28
انتشال جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
16:52 | 2025-10-28
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة وخان يونس
16:31 | 2025-10-28
روسيا تعلن تدمير "مسيرات أوكرانية" متجهة نحو موسكو
16:00 | 2025-10-28
