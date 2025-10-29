فيتو في الكونغرس ضد مرشح ترامب لسفارة واشنطن بالكويت: امتدح صدام حسين

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن هذه هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يرفض فيها أعضاء حزب ترشيح أحد أعضاء الحزب بسبب مخاوف بشأن تاريخ من التصريحات المعادية للسامية المزعومة، حيث تصدّر غالب، عمدة هامترامك بولاية ميشيغان، عناوين الصحف عام ٢٠٢٤ لتأييده ترامب بصفته عمدة المدينة الأمريكية الوحيدة التي يديرها مسلمون بالكامل.وقد تعرّض لانتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء خلال جلسة تثبيته يوم الخميس الماضي، حيث كان عليه أن يُجيب على تعليقات سابقة أشارت إلى أن تستحق هجوم حماس، فضلا عن مزاعم أنه أثنى على أعضاء جماعة والدكتاتور العراقي .وقال السيناتور جون كورتيس (جمهوري من ولاية يوتا) في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين: "لقد كنت أقول "لا" حتى قبل جلسة الاستماع، فيما أوضح السيناتور (جمهوري من تكساس) خلال جلسة الاستماع أنه سيصوت ضد ترشيح غالب، وصرح السيناتور ، وهو جمهوري آخر من ، في مقابلة يوم الاثنين بأنه سيرفض هو الآخر ترشيح ترامب.وفي الوضع الراهن، لن يحظى غالب حتى بدعم الحزب الجمهوري للتقدم من ، حيث لا يمكن إلا لعضوين جمهوريين معارضة أي مرشح في تصويت حزبي، قد يكون هناك منافس جمهوري رابع قادم. السيناتور بيت ريكيتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي وجّه أسئلة لاذعة لغالب حول آرائه بشأن إسرائيل في جلسة الاستماع الأخيرة، لم يُبدِ أي التزام عندما سُئل عن كيفية تصويته على المرشح.