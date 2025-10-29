نائب الرئيس الأمريكي يركع وينفجر بالبكاء

وقال فانس لصحيفة " بوست": "ربما كانت أروع لحظة في حياتي. لست من الذين يبكون كثيرا، ولكن عندما ركعت ولمست مكان الصليب، غمرتني المشاعر وانفجرت بالبكاء".وأكد فانس على الأهمية التاريخية للكنيسة.وأضاف: "سألني البعض: هل هذا حقا موقع صلب ؟ لكن الأدلة الأثرية تؤكد وجود كروم عنب وأشجار زيتون هنا، بما يتوافق مع روايات الأناجيل".وختم قائلا: "إن بطريرك الروم الأرثوذكس، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس، وممثل يمتلكون هذه الكنيسة التي تُعد رمزا قويا للوحدة ".