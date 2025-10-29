موقف جديد للطاقة الذرية يخص تخصيب اليورانيوم في إيران

وقال غروسي في مقابلة بمقر في : "على الرغم من عدم تمكنهم من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، لم ير المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن الجمهورية الإسلامية قد سرعت إنتاجها لليورانيوم المخصب إضافة لما كانت قد جمعته قبل الحرب التي دامت 12 يوما مع في يونيو".وأضاف غروسي: "المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال في . وهذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولم يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر. هذا أمر مهم للغاية."وكان قال غروسي في وقت سابق، إن تخصيب مخزون اليورانيوم الإيراني إلى درجة نقاء 90% "لن يستغرق وقتا طويلا"، وتابع "إنها مسألة أسابيع - وليس أشهرٍ أو سنوات"، مضيفا أن هذا هو سبب تعرض البرنامج النووي لطهران لكل هذا التدقيق قبل الضربات الأمريكية.وتقدر الحكومة الأمريكية، وفق صحيفة " " الأمريكية أن طموحات إيران النووية قد تراجعت لمدة تصل إلى عامين نتيجة للهجمات، لكن غروسي قال إن من الصعب معرفة حجم التأخير من دون فحص منشآت البلاد.