ديمقراطيون يوجهون اتهاماً لترامب يخص قاعة للرقص في البيت الأبيض

وجاء في رسالة وجهها الديمقراطيون وعلى رأسهم السيناتور إلى كبيرة موظفي سوزي وايلز، والمنشورة في صحيفة " ": "يجمع التبرعات للمشروع عبر ناشيونال مول، وهو كيان معفى من ، غير أن هيكلية هذا الصندوق وشروط المساهمات فيه، بما في ذلك حجمها وآلياتها، لا تزال غير واضحة".وأضاف الديمقراطيون: "يثير الغموض الذي يكتنف هذه الآلية مخاوف من أن الرئيس قد يبيع النفوذ الرئاسي عبر تقديم امتيازات لأشخاص طبيعيين وكيانات قانونية، قد يكون بينها مواطنون أجانب وشركات، لديهم مصالح شخصية مرتبطة بقرارات السلطات الفيدرالية، مقابل تحقيق مكاسب مالية له ولأسرته".وطالب المشرعون في رسالتهم ، بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالجهات الممولة لمشروع بناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض بحلول 5 .ووفقا للصحيفة، أرسل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال رسائل إلى شركات المقاولات المشاركة في المشروع، مشيرا إلى "التغيرات المتسارعة والظروف المجهولة التي تكتنف المشروع".وفي وقت سابق، طالب أعضاء في ، الرئيس بتقديم كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تقييم مدى الحفاظ على التراث التاريخي، قبل الموعد النهائي في 6 نوفمبر.يذكر أن البيت الأبيض بُني بين عامي 1792 و1800، بينما أضيف الجناح الشرقي عام 1902 ليضم مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة كبيرة في عام 1942.