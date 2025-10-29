ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم

أعلن الرئيس الأمريكي ، عن موافقة على دفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم .​

وقال في تصريحات صحافية، " وافقت على دفع 350 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل خفضنا الرسوم المفروضة عليها".

وأضاف أن " الجنوبية وافقت على شراء نفطنا وغازنا بكميات هائلة واستثمارات شركاتها ببلدنا ستفوق 600 مليار دولار"، مردفا "تحالفنا العسكري مع كوريا الجنوبية أقوى من أي وقت مضى".

ولفت ترامب الى أنه وافق على "بناء غواصة لكوريا الجنوبية تعمل بالطاقة النووية بدلا من غواصاتها العاملة بوقود "، مضيفا "أتطلع بشدة إلى لقائي مع الرئيس الصيني خلال ساعات".