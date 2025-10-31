مهلة الـ24 ساعة تنتهي.. "الجيش الإسرائيلي" يعتزم استئناف عملياته ضد حماس

– دوليات



نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله، إنه تم يوم الأربعاء إبلاغ (حماس) عبر الوسطاء أن عليها إخراج عناصرها خلال 24 ساعة من منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي الواقعة خلف الخط الأصفر في قطاع غزة.





ويقسم الخط الأصفر غزة إلى قسمين، غربي حيث المناطق التي تسيطر عليها حماس ويكتظ بها أكثر من مليوني شخص، ومناطق شرق الخط الأصفر ولا تزال خاضعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ويوجد بها آلاف السكان فقط.



وفي ، كشف مسؤول أميركي عن أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين الذي سيصل إلى ، سيزور الخاص بغزة.



وأضاف أن سيلتقي مسؤولين في إسرائيل للوقوف على الأوضاع في غزة.



وقال المسؤول الأميركي، إن لقاءات رئيس الأركان ستركز على تثبيت وقف النار وإرساء الاستقرار وعملية الانتقال في غزة.



جثامين تحت الأنقاض

ومنذ بدء سريان الاتفاق بين حماس وتل أبيب، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية ، قتلت إسرائيل 211 فلسطينيا وأصابت 597 آخرين، وفق بغزة.

ومنذ بدء سريان الاتفاق بين حماس وتل أبيب، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية ، قتلت إسرائيل 211 فلسطينيا وأصابت 597 آخرين، وفق بغزة.



وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.



في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.



وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا على الأقل، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها بنحو 70 مليار دولار.