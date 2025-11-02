واشنطن تكشف تفاصيل تخص تجارب نووية محتملة

وقال الوزير في حديث نقلته قناة " نيوز"، اليوم الأحد: "أعتقد أن التجارب التي نتحدث عنها الآن هي تجارب الأنظمة".وتابع قائلا: "هذه ليست تفجيرات نووية، بل ما نسميه تفجيرات غير حرجة" للتأكد من الجاهزية.وأوضح أن مثل هذه التجارب "تشمل جميع الأجزاء الأخرى من الأسلحة النووية للتأكد من أنها مناسبة من الناحية الهندسية وجاهزة لتفجير نووي".وأكد الوزير أن سكان ولاية نيفادا، حيث يوجد ميدان للتجارب النووية، لا ينبغي عليهم أن يتوقعوا رؤية السحابة النووية، مضيفا: "لا داعي للقلق بهذا الشأن".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل أيام أنه أمر البنتاغون ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية ردا على التجارب التي تجريها دول أخرى، دون أن يوضح ما إذا سيتم تفجير أي رؤوس قتالية نووية أم لا.تجدر الإشارة إلى أن نفذت آخر تفجيراتها النووية في عام 1992، ثم أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك الأب عن تعليق التجارب النووية التي تشمل التفجيرات.