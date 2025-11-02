"إسرائيل" تتسلم رفات ثلاث رهائن إسرائيليين

أعلنت "إسرائيل"، عن تسلم رفات ثلاث رهائن إسرائيليين من قطاع عبر الصليب الأحمر.

وأصدر الإسرائيلي، ، بيانا جاء فيه أن " تسلمت، عبر الصليب الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز داخل قطاع ، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".

وأضاف البيان: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى للطب الشرعي التابع لوزارة ، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".



من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "من المقرر أن يفحص الجيش الإسرائيلي النعوش قبل تغطيتها بالأعلام الإسرائيلية وإقامة مراسم قصيرة يقودها حاخام عسكري، بعد ذلك ستنقل الرفات إلى في تل أبيب للتعرف على الهوية".