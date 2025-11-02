Alsumaria Tv
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
"إسرائيل" تتسلم رفات ثلاث رهائن إسرائيليين

دوليات

2025-11-02 | 17:13
&quot;إسرائيل&quot; تتسلم رفات ثلاث رهائن إسرائيليين
المصدر:
Sky News عربية
117 شوهد

أعلنت "إسرائيل"، عن تسلم رفات ثلاث رهائن إسرائيليين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".
 
وأضاف البيان: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "من المقرر أن يفحص الجيش الإسرائيلي النعوش قبل تغطيتها بالأعلام الإسرائيلية وإقامة مراسم قصيرة يقودها حاخام عسكري، بعد ذلك ستنقل الرفات إلى معهد الطب الشرعي في تل أبيب للتعرف على الهوية".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
17:42 | 2025-11-02
ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لخفض الوظائف
16:41 | 2025-11-02
الولايات المتحدة تجهز قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
15:35 | 2025-11-02
واشنطن تكشف تفاصيل تخص تجارب نووية محتملة
15:10 | 2025-11-02
غارات إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان
14:33 | 2025-11-02

