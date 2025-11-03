بعد الدعاوى القضائية عليها.. فجر سعيد تخضع للعلاج

وقالت السعيد في منشور عبر حسابها في "إنستغرام": "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى ألمانيا‬ للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في تدهور حالتي الصحية، ربي قادر أن يريني فيه حوبتي في الدنيا قبل الآخرة".وسبق أن كشفت الإعلامية البارزة عن احتياجها للدعم النفسي، عقب الأزمة التي مرت بها خلال فترة سجنها، مشيرة إلى أن "عينيها صغرتا من كثرة البكاء".وكانت في قضت، في يوليو الماضي، بإلغاء حكم حبس ، مع إلزامها بالتعهد بكفالة مالية قدرها 1000دينار لحسن السلوك، وفق تقارير صحفية محلية.وجاء الحكم بعد حكم السابق، القاضي بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة الإنترنت.