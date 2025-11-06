"إسرائيل" بشأن الهجمات في لبنان: تنفذ بالتنسيق مع الأمريكيين

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين تأكيدهم، أن " يعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع في نزع سلاح ".

وأضافوا "إذا لم يسرع الجيش اللبناني العمل على نزع سلاح حزب الله فستفعل ذلك".

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة هجمات عنيفة على عدة بلدات في ، بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لسكان هذه المناطق.