مجلس الأمن يوافق على رفع اسم الشرع من قائمة العقوبات

وافق ، الخميس، على مشروع قرار يرفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات.

ووافق المجلس خلال جلسة له، اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفع اسم الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات الدولية.

وكان مصدر دبلوماسي أفاد، اليوم الخميس، ان مجلس الامن الدولي من المتوقع ان يصوت اليوم على شطب اسمي الرئيس السوري احمد الشرع ووزير الداخلية انس من قائمة العقوبات، بعد دعوة من الامريكية.