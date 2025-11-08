دون 15 عاماً.. دولة تحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن وزارة الرقمنة الدنماركية ستتولى تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به لكل منصة، غير أن الحكومة لم تكشف بعد عن قائمة المنصات المشمولة أو آليات تنفيذ القرار ومراقبته.وقالت في بيان إن القرار يأتي استجابةً لتزايد المؤشرات على أن "الأطفال والمراهقين يعانون من اضطرابات النوم وفقدان التركيز وضغط العلاقات الرقمية في بيئات تفتقر إلى الإشراف الأسري الكافي".ويأتي القرار الدنماركي بينما تستعد لتطبيق أول حظر وطني من نوعه في العالم الشهر المقبل، يمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام المنصات الاجتماعية الكبرى، مع إلزام الشركات باستخدام تقنيات للتحقق من العمر وفرض غرامات على المخالفين.وتشير تجارب سابقة في دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا إلى استخدام أدوات تعتمد على صور السيلفي أو بطاقات الهوية للتحقق من الأعمار، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن الخصوصية وحماية بيانات القاصرين. كما تبنّت بعض الولايات الأمريكية مثل ويوتا وفلوريدا مبادرات مشابهة، إلا أن بعضها واجه اعتراضات قضائية أو طُبّق بشروط رقابة أبوية صارمة.ويُتوقع أن يثير القرار الدنماركي نقاشاً عاماً واسعاً حول تأثير على النفسية للمراهقين، وحول الحدود الفاصلة بين مسؤولية الدولة والأسرة في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية".