ترامب يستعد لانتخابات الكونغرس الوسيطة عبر هذه الإجراءات

ينوي الرئيس الأمريكي السفر بشكل أكبر ضمن حملته الانتخابية وانتخابات الوسيطة عام 2026، بسبب مخاوفه من تكرار السيناريو الذي حدث خلال فترة رئاسته الأولى.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في 24 أغسطس أن السلطات الأمريكية تركز ليس على الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2028، بل على انتخابات الوسيطة المقبلة في عام 2026، حسب ما ذكرت صحيفة "بلومبرغ".

ومن المتوقع أيضا أن يزيد عدد رحلاته في عام 2026 ضمن حملته الانتخابية والانتخابات الوسيطة، فهو يرغب بشدة في تجنب تكرار سيناريو الانتخابات الوسيطة في فترته الأولى، عندما حصل الديمقراطيون على السيطرة على ، وتوقفت أجندة ترامب التشريعية، وحاولوا إجراء مساءلة عزل ضده مرتين.

وسيقوم ترامب والسيناتور الجمهوري من ساوث غراهام (المدرج في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين) بتنظيم البطولة الثالثة السنوية في ، والتي ستكون، وفقا لتقارير صحيفة "بوليتيكو"، أول فعالية شخصية لرئيس ضمن الدورة الانتخابية لعام 2026.

ولم يعلق البيت الأبيض على خطط الرئيس، لكن مصادر من محيطه كانت قد أفادت سابقا أن الرئيس الأمريكي ينوي دعم الجمهوريين شخصيا للحفاظ على السيطرة على مجلسي الكونغرس.