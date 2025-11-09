باستثناء فئة.. ترامب يعتزم دفع مبلغ نقدي لكل أميركي

وأشار ، في منشوره، إلى أنه سيتم استثناء المواطنين ذوي الدخل المرتفع فقط، دون تحديد مستويات الدخل أو لذلك.ويأتي منشور ترامب بعد نحو أسبوع من تحقيق الديمقراطيين مكاسب في أنحاء البلاد في العديد من الانتخابات المحلية وعلى مستوى الولايات، حيث فازوا بشكل ملحوظ بمنصبي حكامي ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وانتزعوا السيطرة على مقاعد من الجمهوريين في لجنة في ، وهي ولاية مؤيدة بشدة للجمهوريين.وبعد الانتخابات، برزت انتقادات داخل صفوف أنصار ترامب أنفسهم تشير إلى أنه لم يول اهتماما كافيا لقاعدته الانتخابية الأساسية، الذين وعدهم خلال حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف المعيشة.وكان ترامب قد طرح علنا فكرة صرف مبلغ نقدي للمواطنين الأميركيين منذ عدة أشهر، لكنه لم يتابع الأمر نذاك.